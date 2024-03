Dwie licealistki kontra 300 osób w Biegu o 4 Łapy. Ale się działo! Niemal 300 osób wybiegło, aby wesprzeć schronisko.

Inicjatywę pod nazwą „Bieg o 4 Łapy” zorganizowały dwie uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze — Oliwia Jaśniewska i Danuta Ciereniewicz. To one, zainspirowane spacerem po parku, postanowiły przekształcić swoją pasję biegania w działanie na rzecz potrzebujących.

Truchtem w stronę pomocy

Dwie głowy pełne pomysłów

Inicjatorki mówią, że praca nad organizacją biegu bardzo im się podobała, bo bardzo dobrze się dogadują. - Dopełniamy się wzajemnie. Najlepsze pomysły wpadały nam do głów w losowych momentach i próbowałyśmy je zrealizować. Udało się to dzięki takiemu zainteresowaniu ludzi i różnych firm, dzięki którym mogłyśmy ten bieg zrealizować, to nas najbardziej motywowało i inspirowało do dalszego działania — mówią organizatorki biegu.

Licealistki wyznają, że to właśnie dzięki sponsorom i wsparciu prezydenta uczestnicy zyskali dziś (9 marca) nagrody za podium, a w pakietach startowych znalazły się wspaniałe gadżety.