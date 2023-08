Dwóch Amerykanów w kadrze Enei Zastalu BC Zielona Góra

- To chłopak, który już jeden sezon ma za sobą w Europie, bardzo energetyczny, ze świetną tranzycją, zbiórką – tak o nowym koszykarzu mówił trener Zastalu David Dedek. - Jest to gracz agresywny w obronie i jest w stanie wymuszać też dużo fauli w grze jeden na jeden, to są jego główne zalety. Darious gra głównie na pozycji numer trzy, ale kolejnym jego plusem jest wszechstronność i gdy zajdzie taka potrzeba to może zagrać na każdej pozycji.