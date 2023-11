Enea Falubaz odkrywa karty. Jarosław Hampel ponownie w Zielonej Górze!

- Wierzę w to, że Jarosław Hampel będzie silnym punktem naszej drużyny – dodał Wojciech Domagała, przewodniczący Rady Nadzorczej ZKŻ SSA, spółki zarządzającej zespołem Falubazu. - On doskonale zna nasz tor, ale równie dobrze radzi sobie na pozostałych ekstraligowych obiektach. Udowadniał to chociażby w fazie play off tegorocznego sezonu.