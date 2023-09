Enea Falubaz w finale! Zielonogórzanie rozbili Ostrów, ostatnią przeszkodą ROW Rybnik

Enea Falubaz Zielona Góra - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 55:35

- Mamy minimalny zapas, ale pamiętajmy, że to jest tylko pięć punktów – przestrzegał przed meczem Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu, wspominając o tym, że zielonogórzanie pierwsze półfinałowe spotkanie w Ostrowie wygrali 47:42. – Przecież może zdarzyć się tak, że po jednym wyścigu będzie praktycznie remis. Uważam, że czeka nas kolejny trudny pojedynek. Ostrów to drużyna nieobliczalna, trudna dla rywali, dziś bardzo mocno. Ale ja wierzę w naszą drużynę, liczę na to, że na swoim obiekcie pojedziemy lepiej niż w Ostrowie – dodał „Protas”, mając z pewnością na myśli to, że na ostrowskim torze długo dominowali gospodarze, prowadzili nawet różnicą 10 punktów.

- Nie mamy dużej przewagi, ale liczy się to, że wygraliśmy na wyjeździe, a teraz jedziemy w domu – mówił z kolei lider Falubazu Przemysław Pawlicki. - Nie patrzymy na to, co wywieźliśmy z Ostrowa, a skupiamy się nad tym, co przed nami.

- Z całym szacunkiem dla rywala, ale u siebie jesteśmy dużo mocniejsi – stwierdził Krzysztof Buczkowski i jakby na potwierdzenie jego słów zielonogórzanie rewanżowy pojedynek rozpoczęli bardzo dobrze. Nie pozwolili gościom na odrabianie strat, wręcz przeciwnie – po pierwszej serii wyścigów Falubaz prowadził 15:9, a w dwumeczu powiększył przewagę do 11 „oczek”.