Enea Falubaz Zielona Góra w finale pojedzie po awans do PGE Ekstraligi. Bilety sprzedają się ekspresowo

Falubaz Zielona Góra niczym walec dobrnął do finału rozgrywek play off. Niepokonana w tym sezonie drużyna, najpierw w sezonie zasadniczym wygrała 14 spotkań, a później dołożyła jeszcze cztery zwycięstwa w ćwierćfinałach i półfinałach play off. To musi robić wrażenie nawet na największych pesymistach i stawia zielonogórzan w w roli wielkiego faworyta finału rozgrywek, w którym przyjdzie im zmierzyć się z ROW-em Rybnik.