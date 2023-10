Enea Falubaz Zielona Góra wjeżdża do PGE Ekstraligi. Kibice wypełnią stadion po brzegi

- Jeszcze nie pora i czas na świętowanie – przestrzega jednak Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu. – Mamy do odjechania 15 trudnych wyścigów. Owszem, mamy przewagę, ale to nie jest trzydzieści punktów, a tylko dziesięć. Dlatego do końca musi być koncentracja i pokora, wierzę, że tak nasi zawodnicy przystąpią do meczu. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, jest to grupa zawodowców, więc o to jestem spokojny. A poza tym pewnie uspokoję się dopiero w niedzielę wieczorem po meczu.