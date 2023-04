Enea Falubaz Zielona Góra znakomicie rozpoczął sezon. Ale w Rybniku było też sporo chwil grozy

ROW Rybnik - Enea Falubaz Zielona Góra 38:52

Zielonogórskim żużlowcom dopiero za trzecim podejściem udało się zainaugurować ligowe ściganie. Przypomnijmy, że pierwotnie mecz w Rybniku miał odbyć się w Wielkanoc, ale został odwołany z powodu złej pogody. Z tej samej przyczyny 17 kwietnia nie doszło do rywalizacji w Zielonej Górze, w spotkaniu Enea Falubaz – ebebe PSŻ Poznań. Ale 20 kwietnia aura okazała się łaskawa dla żużlowców, dlatego bez przeszkód mogli przystąpić do przełożonego spotkania w Rybniku.

Falubaz znakomicie otworzył mecz, Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen wygrali podwójnie, pokonali m.in. Mateja Žagara, który na tzw. ostatnią chwilę przed sezonem wzmocnił zespół z Rybnika. Póki co jednak trudno nazwać jazdę Słoweńca wzmocnieniem ROW-u, bo zawodnik mocno zawodzi. W meczu z Falubazem wystartował tylko w dwóch nieudanych wyścigach, później był zastępowany.