Plandeka na torze ma uratować mecz Falubazu Zielona Góra z GKM-em Grudziądz

Pogoda w ostatnich dniach nie sprzyja żużlowcom, ale drużynie Falubazu udało się w czwartek (18 kwietnia) rozegrać na własnym torze mecz sparingowy ze Stalą Rzeszów. Dla zielonogórskich zawodników była to jednak ostatnia okazja, by potrenować w Zielonej Górze przed niedzielnym (21 kwietnia), ekstraligowym spotkaniem z GKM-em Grudziądz.

Tuż po sparingu z rzeszowianami na zielonogórskim torze została rozłożona specjalna plandeka chroniącą nawierzchnię przed opadami deszczu.

– Wszyscy śledzimy prognozy pogody, Ekstraliga Żużlowa też to robi, dlatego nakazano nam rozłożenie plandeki – powiedział Tomasz Szymankiewicz ze sztabu szkoleniowego Falubazu. – Mam nadzieję, że plandeka dobrze się zachowa, jest to produkt nowej generacji. Oczywiście, w miarę możliwości, będziemy chcieli ją jak najszybciej ściągnąć i dobrze przygotować tor do meczu.

Gdyby nie rozłożenie plandeki, to pewnie mecz już zostałby odwołany, bo deszcz nie oszczędza Zielonej Góry. Na 21 kwietnia prognozy pogody są jednak zdecydowanie lepsze, dlatego są spore szanse, by wieczorem doszło do ścigania. Początek spotkania wyznaczono na godz. 19.15.