Fałszywe zwolnienia lekarskie to prawdziwa plaga! Lubuszanie też chodzą na "lewe" L4 OPRAC.: Joanna Niedziela

Wyniki badań przeprowadzonych przez LiveCareer Polska w 2024 roku pokazują, że problem nadużywania zwolnień lekarskich w Polsce jest bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać. Analiza odpowiedzi udzielonych przez ponad 1400 respondentów wykazała, że aż 36% zwolnień lekarskich było wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Co więcej, prawie co trzeci Polak przyznał się do korzystania z fałszywych zwolnień lekarskich.