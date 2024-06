Falubaz: „Potrzebowaliśmy wygranej". Sparta: „Dostaliśmy w czapkę"

- Mecz był bardzo trudny, tym bardziej jest powód do satysfakcji. Mocno potrzebowaliśmy tej wygranej - mówił Jarosław Hampel, który zdobył dla Falubazu 11 punktów. - Widać było, że każdy bardzo się starał, by to spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem. Z samej jazdy mieliśmy sporo radości, ale tak to jest, gdy się wszystko układa. Mamy trzy punkty i bardzo się z tego cieszymy.