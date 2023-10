Falubaz Zielona Góra z brązowym medalem mistrzostw Polski! Stal Gorzów poza podium Jarosław Miłkowski

We wtorek, 3 października w Grudziądzu zakończyła się rywalizacja w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów na żużlu. Brązowy medal zdobył Falubaz Zielona Góra, Stal Gorzów zajęła czwarte miejsce. Złoto trafiło do Wilków Krosno, a srebrny medal do GKM-u Grudziądz.