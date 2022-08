Fantastyczny kapitan Piotr Protasiewicz! Stelmet Falubaz Zielona Góra wjechał do półfinału play off

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - Stelmet Falubaz Zielona Góra 52:38

Zielonogórzanie długo męczyli się, by na własnym torze pokonać zespół Orła Łódź różnicą minimum dziesięciu punktów, a tylko takie rozwiązanie dawało Falubazowi pewny awans do kolejnej fazy play off eWinner 1. Ligi. Gospodarzom udało się osiągnąć cel, ale drogi, by do niego dotrzeć nie mieli łatwej.