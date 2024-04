Fatalna pierwsza część meczu i nieskuteczna pogoń. Zastal Zielona Góra znów przegrał

Stelmet Enea Zastal Zielona Góra – Polska Grupa Spożywcza Arka Gdynia 73:78

Gospodarze niemal dogonili gdynian (było 4:5), ale później oddali inicjatywę rywalom. Koszykarze Zastalu źle grali w ataku, dlatego goście z minuty na minutę powiększali przewagę, tuż przed końcem kwarty prowadzili 25:9. W tej części spotkania miejscowi trafiali z ledwie 26-procentową skutecznością (przy 44 proc. Arki). W drugiej kwarcie zastalowcy tylko nieznacznie poprawili swoje statystyki (34 proc.; goście – 43 proc.), ale wciąż niemiłosiernie pudłowali z dystansu - żaden z dziewięciu rzutów za trzy punkty nie był celny. Przyjezdni już w 13 min prowadzili różnicą 19 „oczek” (33:14). Zielonogórzanie wciąż „stali” w ataku, dlatego gdynianie długo utrzymywali dużą przewagę, w 16 min było 37:18. W końcówce drugiej kwarty zawodnicy Zastalu nieco przebudzili się w ofensywie, impuls do odrabiania strat dał Darious Hall, m.in. dzięki niemu przewaga Arki zmalała do 11 punktów.

Drugą połowę meczu zespoły rozpoczęły przy 13-punktowym prowadzeniu przyjezdnych (45:32). Zastal nie rezygnował, efektownie „wrócił” do meczu. Zielonogórzanie wreszcie poprawili skuteczność i co ważne, zdecydowanie lepiej bronili dostępu do kosza. W 26 min gospodarze po raz pierwszy trafili za trzy punkty (AJ English). Do końca trzeciej kwarty jeszcze trzy razy oddali celne rzuty z dystansu, dzięki czemu zmniejszyli starty do ledwie sześciu punktów (przed czwartą kwartą było 54:60).