Grzegorz Walasek: Faworytem jest Falubaz Zielona Góra. Powinniśmy być zadowoleni z minimalnej wygranej

- Od momentu mojego wykluczenia w meczu w Zielonej Górze zaczęliśmy wygrywać i to jest zastanawiające. Nasza siła jest widoczna, bo początkowo męczyliśmy się u siebie. A na co nas stać? Nasi liderzy muszą wygrywać z liderami przeciwnej drużyny. Kropkę nad „i” mogą postawić juniorzy. Młodzież Ostrów ma lepszą, choć nie zawsze się to przekłada w meczach ligowych. Zielona Góra na pewno ma liderów dużo lepszych niż Ostrów i dlatego to Falubaz jest faworytem. My możemy sprawić niespodziankę, w sporcie jest to możliwe. Ja podchodzę do tego dwumeczu z zamiarem, aby faworytowi pokrzyżować plany.