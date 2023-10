Iwona z Zielonej Góry potrzebuje pilnej pomocy. Operacja może ją uratować

Celem zbiórki na siepomaga.pl jest jest zebranie pieniędzy na opłacenie kosztów operacji neurochirurgicznej, dalszego leczenia onkologicznego i rehabilitacji. Wszystko po to, żeby zwalczyć nowotwór złośliwy mózgu - glejak wielopostaciowy IV stopnia.

- Iwonka nagle zaczęła plątać słowa, potem przekręcać całe zdania. Szybko pojechaliśmy do lekarza rodzinnego, a potem ze skierowaniem do szpitala. Tam usłyszeliśmy wyrok… - opisuje mąż pani Iwony Roman Kurzyński na portalu pomocowym. - Jest guz w mózgu – po tych słowach ugięły mi się kolana… Był 5 sierpnia, gdy żona trafiła do szpitala. 14 sierpnia zrobili jej biopsję, by poznać, z czym mamy do czynienia. Na wynik czekaliśmy ponad miesiąc… Koszmarny czas, dłużący się w nieskończoność. A najgorsze miało przyjść wraz z wynikiem…