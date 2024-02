Lubuski Bank Mleka Kobiecego. Wystarczyła tylko prośba, aby zmobilizować honorowe dawczynie i szybko uzupełnić braki pokarmu

W Szpitalu Akademickim w Zielonej Górze przy Kliniczny Oddziale Neonatologii od 2019 r. działa Bank Mleka Kobiecego. Niedawno jednak zmagano się tam z brakiem zapasów — liczba wcześniaków rosła, a lodówki były puste. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu karmiących matek szybko udało się zniwelować ten problem — zgromadzono niemal 60 litrów mleka! Jak dziś wygląda sytuacja?

Braki mleka kobiecego dla noworodków to niezwykle trudna sytuacja, z którą szpitale czasami muszą się zmagać. W Zielonej Górze ten problem zyskał dużą uwagę, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się prośba o pomoc.

Braki mleka — czy jest to częste?

Sytuacje, kiedy brakuje mleka kobiecego, nie zdarzają się często, jednak kiedy to się dzieje, trzeba działać szybko. Czasem, jak mówi dr n. med. Marzena Michalak-Kloc, mleka na oddziale jest mniej, ale to dość szybko się normuje. Tak poważny problem, jaki oddział miał ostatnio, zdarzył się wcześniej tylko raz, w okresie pandemii. - Staramy się zachować płynność, o ile to możliwe i same agitujemy dawczynie, jednak czasem potrzeba większego zasięgu mediów, aby szybko uzupełnić zapasy – dodaje.

-Dziś w Banku Mleka Kobiecego mamy około 30 litrów. Jest to sporo, powinno wystarczyć na około miesiąc. To wszystko zależy od liczby beneficjentów, którzy potrzebują tego mleka. Czasami jest więcej mam, które mają własny pokarm, czasami mniej — tłumaczy Kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii, dr n. med. Marzena Michalak-Kloc.

Kobiece mleko

Mleko kobiece to pokarm najbardziej dopasowany do potrzeb dziecka, zawierający idealne proporcje składników odżywczych oraz przeciwciał. Dlatego też banki mleka kobiecego pełnią kluczową rolę w zapewnieniu najlepszej opieki dla noworodków, zwłaszcza tych, które z różnych względów nie mogą być karmieni przez swoje matki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka i kontynuowania karmienia tak długo jak jest to pożądane przez matkę i dziecko.

Istota banków mleka

Istotę karmienia mlekiem kobiecym obserwuje się przede wszystkim wśród dzieci chorych i wcześniaków. - To przynosi fantastyczne efekty. Od kiedy stosujemy tylko mleko kobiece, praktycznie nie ma powikłań takich jak zapalenie jelita, co kiedyś często miało miejsce — mówi dr Marzena Michalak-Kloc. - Te dzieci też inaczej rosną i nabierają sił — dodaje.

Mleko modyfikowane

Niektóre mieszanki mają bardzo poprawny skład, ale nie są w stanie dogonić tego, co się dzieje z mlekiem kobiecym. Bo największą „robotę” robią żywe elementy, których mleko sztuczne nie ma i mieć nie będzie — tłumaczy Kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii. Pokarm kobiecy zawiera tysiące tych aktywnych składników, właśnie dzięki którym m.in. buduje się system odpornościowy dziecka czy kształtuje się jego mikrobiom jelitowy.

-Nie ma możliwości zastąpienia mleka kobiecego. Przede wszystkim to mleko różni się w zależności od pory dnia, od tego, kiedy dziecko się urodzi. Inne mleko będzie od mamy dziecka donoszonego, a inne od mamy dziecka urodzonego przedwcześnie. Mleko zmienia się nawet w trakcie karmienia, na początku jest wodniste, a w trakcie jak malec ssie, robi się ono gęstsze, bardziej kaloryczne, bogatsze w tłuszcze i białka — kontynuuje.

Nie trzeba było długo czekać

Podczas ostatniego poszukiwania dawczyń oraz tego, które miało miejsce w okresie pandemii, konieczna była pomoc z zewnątrz. Dawczyniami mleka jednak najczęściej zostają mamy dzieci przedwcześnie urodzonych, przebywających na neonatologii. - Wynika to z tego, że z tymi mamami jest stały kontakt. Taki wcześniaczek urodzony np. w dwudziestym trzecim tygodniu ciąży jest hospitalizowany nawet pięć miesięcy — tłumaczy dr n. med. Marzena Michalak-Kloc. Dawczynie mogą oddać mleko bezpośrednio na oddziale, podczas odwiedzin u dzieci, jednak zwykle transportują do szpitala mleko zamrożone. W Banku Mleka też jest ono przechowywane w ujemnej temperaturze, to pozwala wyeliminować drobnoustroje, podobnie jak pasteryzacja.

Honorowe dawczynie

Każda kobieta, która spełnia określone kryteria zdrowotne, może zostać dawczynią. Istnieje również możliwość stałego oddawania mleka, jednakże każda dawczyni jest w trakcie procesu regularnie badana. Dawczynie pozyskuje się na podstawie wywiadu zdrowotnego, w którym kandydatki pytane są m.in. o tryb życia, historię dotychczasowych problemów zdrowotnych, przebyte choroby infekcyjne, a następnie kieruje na obowiązkowe badania w kierunku wirusów i posiew mleka na obecność bakterii.

- Nie ma limitu, jak długo można być dawczynią, należy jednak co trzy miesiące powtarzać badania. Póki mama karmi swoje dziecko i ma nadmiary mleka może je oddawać — mówi dr Michalak-Kloc.

Dawczyni pokarmu w okresie współpracy z Bankiem Mleka Kobiecego nie może palić papierosów, pić alkoholu, wypijać dziennie dużej ilości napojów zawierających kofeinę przyjmować niektórych leków oraz zażywać narkotyków. Aktualnie, dzięki zorganizowanej akcji oraz zaangażowaniu społeczności, sytuacja wydaje się ustabilizowana. Przedstawicielka oddziału neonatologii zapewnia, że w najbliższych tygodniach nie przewiduje się kolejnych braków mleka kobiecego na oddziale. To optymistyczna wiadomość dla wszystkich rodziców i personelu medycznego.

Wideo Opaska na depresję - to może być przełom!