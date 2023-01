Jak ciekawie zorganizować ferie w Lubuskiem? Mamy dla Was kilka podpowiedzi!

Każdy kocha Alpaki. Odwiedź je w zagrodzie!

Wycieczki do ZOO dla wielu starszaków, czy niektórych maluchów mogą być już przereklamowane. Ale... wizyta u alpak to już zupełnie inna sprawa! Te słodkie i urocze zwierzaki przede wszystkim podbiły sferę wirtualną już ładnych kilka lat temu. Od tamtej pory wszyscy je uwielbiają. I nic dziwnego: są urocze, łagodne i bardzo kontaktowe. Świetnie bawić się z nim będą dzieci w różnym wieku i dorośli również nie będą narzekać na nudę. Alpaki można karmić i zabrać na spacer. Można umówić się też na zajęcia terapeutyczne, czy edukacyjne. Wrażenia? Nie do opisania! To fantastyczna opcja na rodzinne spędzenie czasu, a także zrobienie sobie kilku wesołych fotek.

Przez żołądek do serca

Tak, jak zorba rozgrzewa nasze ciała, tak grecka kuchnia kubki smakowe. Greckie smaki są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju - absolutnie trudne do opisania tym, którzy po nie nie sięgali. Jeżeli lubimy poznawać kuchnie świata, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na rajską podróż do Grecji, czy malowniczych jej wysp, zorganizujmy imprezę w greckim stylu, na której nie zabraknie dań właśnie z tego zakątku świata. Takie rodzinne spotkanie poszerzy horyzonty i będzie dobrą okazją do rozmów o historii i kulturze tego kraju. Takie kolacje mogą stać się stałym punktem naszych rodzinnych spotkań i za każdym razem odwiedzać inny kraj, pozostając przy tym w swoich czterech ścianach w towarzystwie najbliższych nam osób.