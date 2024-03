Zadbaj o dom i ogród na wiosnę. Te firmy zadbają o twoje wnętrza i otaczającą cię przestrzeń

Niech Twój ogród stanie się zielonym azylem

Wraz z początkiem wiosny zadbajmy o swoje ogrody, a najlepiej, powierzmy to zadanie profesjonalistom. - ROSA to miejsce, gdzie praca łączy się z pasją! Projektowanie ogrodów jest moją miłością - mówi Ewa Gnieja z Gospodarstwa Rolno - Szkółkarskiego Rosa w Droszkowie.

Ogród marzeń stworzy dla was od a do z Lavgarden Design. - Mam na imię Karolina i prowadzę pracownię projektowania ogrodów Lavgarden Design. Pomagam moim klientom stworzyć przestrzeń, która podnosi estetykę ich posesji i zapewnia relaksujące środowisko do wypoczynku i spotkań rodzinnych na świeżym powietrzu. Projektuję nowoczesne, naturalistyczne ogrody. W mojej pracy dbam o indywidualne podejście i dopasowane do potrzeb i preferencji klienta - zachęca projektantka.

- Jesteśmy jedną z największych szkółek w woj. lubuskim, specjalizujących się w produkcji roślin ozdobnych. Na 17-hektarowym gospodarstwie szkółkarskim oferujemy bogaty wybór roślin iglastych, liściastych, traw ozdobnych i bylin, wszystkie idealnie przystosowane do klimatu polskiego. Nasza oferta kierowana jest do szkółkarzy, właścicieli sklepów ogrodniczych, projektantów, a także klientów indywidualnych. Zapewniamy profesjonalną pomoc naszych doświadczonych pracowników oraz szeroki wybór roślin w naszym Centrum Ogrodniczym w Marszowie. Dziękujemy naszym stałym klientom za dotychczasową współpracę i zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą! - zachęca przedsiębiorstwo.

Jeśli kochasz zieleń, koniecznie udaj się także do szkółki w Olszyńcu oraz Centrum Ogrodniczego w Marszowie – to miejsce, gdzie ogrodowe marzenia stają się rzeczywistością!

Zadbaj o elewację swojego domu

Postaw na zieloną energię

CRYSPOL oferuje swoje usługi od projektu do efektu. To firma działająca na rynku od ponad 30 lat w dziedzinie energii odnawialnej nowej generacji wykorzystującej potencjał energii z natury.

Stwórz przestrzeń, która spełni twoje oczekiwania

Basen na wyłączoność? To możliwe!

W produkcji basenów i technice basenowej specjalizuje się także firma "Robimy Baseny". - Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania, obejmujące projektowanie, budowę, instalację i serwis basenów. Nasze baseny cechuje wysoka jakość wykonania, estetyczny design oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zapewniają niezawodność i wygodę użytkowania. Jesteśmy dumni z naszego profesjonalizmu i pasji do tworzenia basenów, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów - informuje firma zachęcając do kontaktu.

Firma jest w stanie sprostać wszelkim preferencjom klienta. Oferuje baseny zarówno o klasycznych i regularnych kształtach oraz nowoczesne modele z efektownymi akcentami. - Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i doświadczenia magii basenów stworzonych przez Magic Pools & SPA - zachęca firma.

Drzwi, panele i podłogi muszą być solidne

Wood Land Sp. z o.o. to firma, która od grudnia 2007 roku nieustannie dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów. Jej głównym celem jest zapewnienie najlepszych rozwiązań i usług, które są dostosowane do indywidualnych wymagań. Jako dystrybutor wielu renomowanych marek, znanych z wysokiej jakości i atrakcyjnych cen, oferuje produkty znajdujące praktyczne zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach.

- Nasza elastyczność oraz zdolność do spełniania najbardziej wymagających oczekiwań klientów stanowi nasz atut. Wachlarz naszych rozwiązań stale się poszerza, co pozwala nam efektywnie dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Wood Land staje się nie tylko dostawcą, ale także partnerem biznesowym, który potrafi sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Dzięki naszej zaangażowanej pracy i pasji do doskonałości, Wood Land Sp. z o.o. pozostaje liderem w branży, gotowym sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów - informuje zielonogórska firma.