Jak Marcin Pabierowski chce zmienić miasto? 21 kwietnia druga tura wyborów prezydenckich w Zielonej Górze

Jak podkreśla, chciałby sprawić, by Zielona Góra była jednym z najlepszych miejsc do mieszkania, gdzie nie brakuje atrakcyjnych miejsc pracy i możliwości realizowania innowacyjnych pomysłów.

Marcin Pabierowski: Twórzmy nowe strefy gospodarcze

Trzeba więc tworzyć nowe strefy gospodarcze, zachęcać poważnych inwestorów, by zechcieli właśnie w Zielonej Górze budować i rozwijać swoje firmy, wprowadzać nowe technologie. Rozwój gospodarki to rozwój całego miasta. Ważną sprawą wymagającą zmian jest także transport i komunikacja, konieczne są nowe rozwiązania, w tym budowa wiaduktów w newralgicznych punktach miasta.

Nowy szpital - Centrum Zdrowia 75 plus

- W mieście są tylko dwa domy pomocy społecznej, jedno hospicjum. Jako członek rad widziałem, ile trzeba czekać na miejsce, jaki to problem dla wielu rodzin – podkreśla Marcin Pabierowski. - Z rozmów z mieszkańcami wiem, że oczekują oni zmian, jeśli chodzi o podejście do spraw związanych ze zdrowiem. Chcę, żeby miasto było wrażliwe na człowieka. Stąd jednym z priorytetów jest wybudowanie Centrum Zdrowia 75 plus. To miejsce opieki nad seniorem w kooperacji ze Szpitalem Uniwersyteckim pomoże rozwiązać w znacznym stopniu ten problem. Koszt takiej inwestycji to ok. 50 mln zł. Poza tym potrzeba nam nowych domów dziennego pobytu i innych placówek.