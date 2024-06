Jak oni to zrobili? Zielonogórzanie na jednych zawodach zdobyli prawie 70 medali

- Nasi zawodnicy spisali się rewelacyjnie – powiedział Mirosław Kuciarski, trener karateków KK NIDAN Zielona Góra. – Już w pierwszej części imprezy, w której startowali nasi najmłodsi zawodnicy, pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do mistrzostw. Najlepszym zawodnikiem w Pucharze Polski Dzieci był Krzysztof Sokołowski, który wywalczył dwa złote medale w kata i w kumite. Druga część turnieju, to już dominacja naszych zawodników we wszystkich kategoriach, od kadeta do seniora, gdzie niejednokrotnie zajmowaliśmy wszystkie miejsca na podium. W mistrzostwach Polski też mieliśmy najlepszych zawodników imprezy w kilku konkurencjach. Wiktoria Warzecha, niespełna 18-letnia zawodniczka, startowała w kategorii młodzieżowiec-senior, zdobyła pięć złotych medali w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Tomasz Rudkiewicz wywalczył m.in. cztery złote medale, a Maksymilian Mały - trzy. Gratulacje dla wszystkich naszych zawodników za wspaniałego ducha walki. Podziękowania należą się wszystkim rodzicom, którzy wspierali zawodników na zawodach oraz naszym sponsorom: AK Anatol, panu Stanisławowi Warzecha i firmie przewozowej Cardona za bezpieczny przejazd.