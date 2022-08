Jak Stelmet Falubaz Zielona Góra „poskromi" juniora Polonii? „Trzeba go zatrzymać na trasie z Bydgoszczy"

Jednego z głównych faworytów do awansu nie zobaczymy w finale eWinner 1. Ligi, dlatego, że Polonia i Falubaz staną naprzeciwko siebie już w półfinale. Sytuacja ta obala wszelkie przedsezonowe prognozy, które w większości przewidywały starcie zielonogórzan z bydgoszczanami w batalii finałowej. Stało się inaczej, ponieważ dwa najlepsze zespoły sezonu zasadniczego, w ćwierćfinale play off nie potrafiły być tak skuteczne, jak Wilki Krosno, które do półfinału przystąpią z najlepszej pozycji. W tzw. małej tabeli Polonia i Falubaz zajęły odpowiednio drugą i trzecią lokatę, dlatego pojadą przeciwko sobie już teraz. A Wilki zmierzą się z najsłabszą ekipą pierwszej rundy play off – Orłem Łódź.

Do finału rozgrywek awansuje zespół lepszy w półfinałowym dwumeczu. Do pierwszego pojedynku Falubazu z Polonią dojdzie dziś na zielonogórskim torze. Początek o godz. 17.00.