Jak żużlowiec Enei Falubazu Zielona Góra Luke Becker próbuję radzić sobie z bólem?

Falubaz wygrał zdecydowanie w Łodzi. Co sądzisz o tym spotkaniu?

- Cieszę się z wygranej, tym bardziej, że jest ona bardzo wysoka. Chłopaki świetnie się spisali. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszę się z powrotu do jazdy na motocyklu i pierwszego ligowego meczu w tym sezonie. Oczywiście nie poszło tak, jakbym sobie tego życzył, ale to dobra baza do tego, by budować dalej formę i wyciągać wnioski na przyszłość.

Jak się czujesz? Jesteś w stu procentach zdrowy?

- Co do zdrowia, to wszystko jest w porządku. Jak widzieliście, byłem w stanie ścigać się, ale to nie jest jeszcze w stu procentach to, na co czekam. Odczuwam jeszcze ból. Najważniejsze, że jeżdżę i nie myślę o tym zbyt wiele. Stylem jazdy próbuję radzić sobie z bólem. Każdego dnia mam dużo zajęć z fizjoterapeutą. Robię wszystko, by powrócić do normalności, ale głównym celem był oczywiście powrót na motocykl żużlowy, bo to kocham. W ostatnim biegu coś się w końcu ruszyło, ale już było za późno. To niestety jest część tej pracy i muszę to nadrobić.

Falubaz jest silny, a z tobą wydaje się jeszcze silniejszy, prawda?

- Oglądałem każde spotkanie Falubazu, śledziłem zmagania drużyny i świetnie widzieć, że każdy zawodnik spisuje się tak dobrze. Mam nadzieję, że jak tylko uda mi się wrócić do odpowiedniej formy, to wszystko u mnie zagra tak samo jak u nich, ale na to potrzeba czasu. Mecz w Łodzi to był mój trzeci raz na motocyklu po upadku i odniesionej kontuzji, więc jestem zadowolony ze zdobyczy punktowej i powrotu na tor.

Widzieliśmy Grega Hancocka w twoim teamie. Pomoc mistrza świata jest pewnie nieoceniona.

- Greg pojechał ze mną na eliminacje Grand Prix do Žarnovicy. Mieć jego wsparcie, to coś niesamowitego. Greg ma sporo doświadczenia, obserwuje i wie co podpowiedzieć, by jak najlepiej mi pomóc. To świetny gość, który nie tylko pomaga mi w parku maszyn. Przede wszystkim to właśnie on ściągnął mnie do Europy kilka lat temu, więc cieszę się, że był w moim teamie.

