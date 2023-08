Jeden dzień i trzy kolizje na S3. Strażacy mieli wezwanie za wezwaniem, a na trasie powstał gigantyczny korek

Do tego zdarzenia udali się strażacy z OSP KSRG Trzebiszewo. Jak relacjonują druhowie na "esce" powstał wielki korek - mierzył on około 10 km!

- Po chwili zastęp GCBA mknął już we wskazane miejsce. Po kilku minutach, na 108 km natknęli się na kolejne zdarzenie. Z uwagi na to, iż nie było osób poszkodowanych i droga nie była zatarasowana, zastęp pojechał dalej do pierwotnego wezwania - czytamy na profilu w mediach społecznościowych OSP Skwierzyna.

- Powstały zator sprawiał, że kolejne zdarzenia, były tylko kwestią czasu… - mówią strażacy.

Kolejny wypadek. Dwie kobiety trafiły do szpitala

Niedługo później do kolejnego zdarzenia doszło na 111 km S3 - zabezpieczali je strażacy z JRG Międzyrzecz, którzy udzielali pomocy poszkodowanym w tym zdarzeniu. Dwie kobiety biorące w nim udział zostały przetransportowane do szpitala.

O godzinie 8.58, strażacy z OSP Skwierzyna otrzymali kolejną dyspozycję, która uruchomiła ich drugi zastęp - tym razem do zdarzenia na 108 km trasy

- Minęło kilkanaście minut i o godzinie 9.12, nadchodzi następne zgłoszenie. Tym razem do kolizji doszło na 114 km, tj. między węzłami Skwierzyna Północ, a Południe. To tego zdarzenia zostaje zadysponowany nasz ciężki zastęp, który zakończył już swą pracę na 106 km i powracał do strażnicy. Ponad godzinę trwało usuwanie skutków tego zdarzenia, nim zastęp mógł powrócić do strażnicy - informują druhowie ze Skwierzyny.