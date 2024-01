Już od jakiegoś czasu chciał wrócić do Zielonej Góry. Teraz Rafał Figiel tę chęć spełnił

– Decyzja o powrocie do Zielonej Góry już chodziła za mną od jakiegoś czasu. Od pewnego momentu mocno się zastanawiałem nad tym, a z prezesem klubu Maciejem Murawskim rozmawialiśmy tak naprawdę od kilku dobrych lat. Tym bardziej było mi łatwiej wrócić do tego środowiska, gdzie większość osób znam. Bardzo się cieszę, że do tego doszło – mówił Rafał Figiel. – Będę miał dość dużo obowiązków, ale chciałbym zaznaczyć, że priorytetowo jestem zawodnikiem i to jest dla mnie najważniejsze, ponieważ chcę grać jeszcze w piłkę.

Zawodnik był również pytany o powody odejścia z GKS-u Katowice. Jak sam mówi, to nie klub zrezygnował z niego, a on sam podjął decyzję o zmianie. – Miałem jeszcze półtora roku kontraktu. Przedłużając umowę rok temu, byłem po ustaleniach z dyrektorem, podaliśmy sobie rękę i powiedzieliśmy, że gdyby naszedł taki moment, że będę potrzebował zmiany, to klub nie będzie mi robił problemów. Klub wyraził teraz chęć, żebym został dalej, ale zdecydowałem że potrzebuję wrócić do domu. Nie ma co ukrywać, jestem z Łagowa, pochodzę stąd. Aspekt rodzinny odgrywał dużą rolę, bo mam dwójkę małych dzieci i żonę, która też potrzebuje mnie w domu.