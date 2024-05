Już w najbliższy czwartek koncert The North Sextet w Piekarni Cichej Kobiety!

Koncert sekstetu The North Sextet

Wieloletnia współpracownica Wheelera i legendarna brytyjska wokalistka Norma Winstone jest główną artystką grupy. Winstone pojawia się w licznych nagraniach Wheelera, w tym w kultowej „Music for Large and Small Ensembles”. Ich trio „Azimuth” z pianistą Johnem Taylorem działało przez ponad dwie dekady i nagrało wiele albumów dla wytwórni ECM. Teksty Winstone pięknie komponują się z melancholią melodii Wheelera. Urodzony w Kanadzie trębacz Wheeler przeniósł się do Londynu w Anglii w 1952 roku, ostatecznie ugruntowując swoją pozycję jednego z czołowych artystów kultowej wytwórni ECM dzięki albumom takim jak Deer Wan i Gnu High w latach 70. Jego kariera rozciągnęła się na nowe tysiąclecie, aż do śmierci w 2014 roku w wieku 84 lat. Muzyka Wheelera wywarła głęboki wpływ na wiele pokoleń muzyków, szczególnie w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Grupa jazzowa reprezentująca te trzy regiony składa hołd dziedzictwu Wheelera. Nagrodzony nagrodą Juno kwartet „The North” powstał w 2015 roku w wyniku współpracy Kanadyjczyków Mike’a Murleya (saksofony) i Davida Braida (fortepian) ze Skandynawami Andersem Mogensenem (perkusja) i Johnnym Åmanem (bas). Na ich drugim albumie (2019), The North Plays the Music of Kenny Wheeler gościnnie wystąpił brytyjski trębacz Percy Pursglove. Po wznowieniu trasy koncertowej w 2021 roku w grupie zaczęli występować z Winstone i brytyjską pianistką Nikki Iles. Dziedzictwo artystyczne Wheelera jest inspiracją dla niezliczonych muzyków i słuchaczy na całym świecie. The Music of Kenny Wheeler Ensemble to skromny hołd złożony spokojnemu człowiekowi, którego piękna i potężna muzyka poruszyła tak wielu.