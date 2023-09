"Gusła" Lubuskiego Teatru oczarowały publiczność w Edynburgu. Ekipa podsumowała sukces na festiwalu

Lubuski Teatr z Zielonej Góry. Sukces na festiwalu w Edynburgu

"Gusła". Najlepsze recenzje

– Pięknie, żarliwie ludzie grali. To się spotkało z genialnymi recenzjami. Po to się tam jedzie, żeby dostać 5,4, 3 gwiazdki. My dostaliśmy wszystkie recenzje pięciogwiazdkowe. To był absolutny max. To dodaje skrzydeł, kiedy jesteś jednym z najważniejszych elementów tego festiwalu – opowiada dyrektor Czechowski. – W brytyjskim przewodniku teatralnym przeczytaliśmy, że jesteśmy największym wydarzeniem tego festiwalu. Te gwiazdki otwierają nam okno na świat.