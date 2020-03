Kapitan Stelmetu: Jak świat ruszy to i sport ruszy

Kapitan Stelmetu Enei BC Zielona Góra Łukasz Koszarek w tych trudnych dniach stosuje w domu mini trening. Koszykarz uważa, że decyzja o zakończeniu sezonu i złotym medalu dla jego zespołu, była słuszna, Liczy, że w podobnym składzie zielonogórzanie przystąpią do kolejnych rozgrywek Energa Basket Ligi.

Jak pan sobie radzi w czasach zarazy?

- Można powiedzieć, że dobrze, choć w sumie nie minęło wiele czasu bo dopiero w sumie kilkanaście dni. Mieliśmy bardzo dużo wyjazdów w tym sezonie, to był dla nas bardzo intensywny czas, więc teraz posiedzieć trochę w domu, nawet przymusowo, jest miło i przyjemnie. Jak to jest w przypadku sportowców, którzy przecież jakoś muszą utrzymać formę? Ma pan szansę by coś robić?

- Staram się w warunkach domowych wykonywać jakieś ćwiczenia. Jakieś pompki, brzuszki, przysiady. Usiłuję jakiś mini trening zrobić. Oczywiście w takich okolicznościach nie da się zrobić pełnego treningu, więc trzeba kombinować z tym co można.

Jakąś rozpiskę, zalecenia z klubu dostaliście?

- Takiej formalnej nie, ale jesteśmy w kontakcie z naszym trenerem od przygotowania fizycznego Piotrem Piglą, więc robimy co się da i na co mamy ochotę, ale w sumie to na razie odpoczywamy?

Dziwny jest ten świat bez sportu, także w telewizji...

- Dokładnie tak. Teraz oglądam retro sport. Jest sporo czasu żeby przypomnieć sobie jak wyglądały mecze i najważniejsze wydarzenia dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Ale cóż robić? Czekamy wiemy, że ta sytuacja nie jest dobra dla nikogo i trzeba ją po prostu przeczekać. Miał pan już z rodziną jakieś plany wakacyjne?

- Na szczęście jeszcze nie, bo było zbyt wcześnie. Może to dobrze bo nie wiadomo, czy w lecie będzie już u nas normalnie. W sumie trzeba cieszyć się każdym kolejnym dniem.

Wróćmy do zakończonego przedwcześnie sezonu. Czy ta decyzja o przyznaniu wam mistrzostwa i uznaniu za końcową tabeli w momencie przerwania rozgrywek była słuszna?

- Uważam, że w tych okolicznościach to była najlepsza decyzja. Przecież gdyby czekano i nawet po jakimś czasie próbowano by wznowić rozgrywki, a w sytuacji w której większość obcokrajowców wyjechała do swoich krajów trudno byłoby liczyć, że wszyscy powróciliby do swoich zespołów. W sumie byli oczywiście krytycy tej decyzji, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ona nie zadowoliła nikogo. Także nas, bo wolelibyśmy wygrać ten sezon po play offach. Uważam jednak, że szefostwo ligi nie miało innego wyjścia.

Nawet pomijając to, że został zakończony w takich okolicznościach, to był wasz dobry sezon?

- Tak, można się z tym absolutnie zgodzić, że był to dobry sezon. Było wiele meczów z których musieliśmy być zadowoleni, a prawie żadnego o którym możemy powiedzieć, że kompletnie nam nie wyszedł. Mieliśmy swój styl, swój charakter. Kibice mogli być z tej drużyny absolutnie dumni.

Przed sezonem rozmawialiśmy o pana pozycji w zespole. Przyznał pan że zaakceptował rolę zmiennika. Okazał się pan cennym zmiennikiem, bo przecież były mecze w których pana rola w końcówkach była bardzo ważna...

- Tych meczów o których pan mówi znów nie było aż tak wiele... Wiadomo, czas leci nieubłaganie. Staram się jakoś oszukać metrykę. Wiadomo jednak, że tak do końca nie da się tego zrobić i trzeba co pewien czas akceptować zmianę pozycji w zespole, akceptować ją i starać się dawać od siebie ile można. Wykorzystywać dla dobra zespołu doświadczenie i to co się potrafi. Zależało mi i zależy, żeby drużyna grała dobrze.

Są zawodnicy, którzy nie potrafią czegoś takiego zaakceptować, pan potrafi...

- Nie ma wyjścia. Trzeba zapomnieć o tym, co było kiedyś i w nowej rzeczywistości brać tyle ile się da. Staram się to robić.

Reprezentacja to też coś fajnego w pana karierze. Wygrana z Hiszpanią to wasz spory sukces?

- Prawda. To było niespotykane zwycięstwo. Oczywiście ta Hiszpania, z którą niedawno graliśmy, to inny zespół od tego z mistrzostw świata w Chinach. To jednak drużyna, która w sumie u siebie nie przegrywa. Po porażce z Izraelem u siebie, to zwycięstwo bardzo nam się przydało i podbudowało całą ekipę.

Pan jeszcze ma kontrakt ze Stelmetem?

- Nie, już się skończył

I co dalej? Rozmawiacie o kolejnym?

- Na razie jeszcze nie, bo trudno jest rozmawiać, kiedy nie wiemy, w jakiej rzeczywistości obudzimy się za miesiąc, albo dwa, więc czekamy. Myślę że te relacje między mną, trenerem i szefostwem klubu, są bardzo dobre i do tej rozmowy dojdzie, kiedy tylko matka natura pozwoli. Sądzę, że wtedy się dogadamy.

Sądzi pan że zespół zostanie przynajmniej w większej części?

- Gdyby były normalne warunki pomyślałbym, że nie bo wielu zawodników w tym sezonie pokazało się z bardzo dobrej strony. Jednak myślę, że w określonej sytuacji będą się kierowali sercem i pozytywnymi emocjami, a nie tylko czystym interesem ekonomicznym. Uważam i mam nadzieję, że wielu zawodników będzie chciało zostać i dokończyć to, co zaczęliśmy. Rynek graczy nie tylko u nas, ale w całej Europie będzie przetrzebiony, więc sądzę, że koledzy nie będą musieli wybierać biorąc pod uwagę tylko biznesowy punkt widzenia. To szansa, by ten zespół pozostał w podobnym składzie.

Czego panu życzyć? Pewnie tego samego co dzisiaj wszystkim, czyli zdrowia?

- Dokładnie. Zdrowia i tego, byśmy zaczęli normalnie żyć. Jak będzie po wszystkim i świat ruszy do

przodu, to i sport też ruszy. Tego życzę sobie i nam wszystkim.

