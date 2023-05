Kawa z mlekiem – nareszcie wiadomo, czy zdrowa, czy nie! Co wybrać: małą czarną czy latte? Sprawdź, co na ten temat mówią wyniki badania

Na temat kawy z dodatkiem mleka krążą sprzeczne opinie. Jedne mówią o tym, że zabielona jest zdrowsza. Inne – że dolanie mleka niweluje jej cenne właściwości. Jak jest naprawdę? Wątpliwości nareszcie rozstrzygnięto na podstawie wyników badań. Mała czarna więc czy mała biała? Zobacz, co mówi nauka.

Czy dodawanie mleka do kawy jest zdrowe?

Według duńskich badań filiżanka zwykłej zabielonej kawy może mieć cenne działanie przeciwzapalne w organizmie. Połączenie białek mlecznych i kawowych antyoksydantów podwaja bowiem zdolność komórek odpornościowych do hamowania procesów zapalnych. Są także inne korzyści z zabielania kawy mlekiem. m.in. łagodniejsze działanie na żołądek i układ pokarmowy, gdyż kwasy z nasion kawy wiążą się z wapniem z mleka. Jest też delikatniejsza w smaku, bo zmniejsza się jej gorycz. Wbrew przypuszczeniom dodatek mleka okazał się też nie zmniejszać biodostępności zawartych w kawie cennych polifenoli.

Korzyści z picia kawy to dawka polifenoli

Picie kawy przynosi korzyści zdrowotne głównie w związku z zawartością polifenoli, które mają cenne właściwości antyoksydacyjne.

Antyoksydanty występują w organizmie ludzkim jako związki tworzone wewnętrznie (endogenne) oraz przyjmowane z zewnątrz, głównie z produktów roślinnych. Są ponadto dodawane jako wyizolowane związki (w tym również całkiem syntetyczne) do produktów przetworzonych w celu przedłużania okresu ich przydatności do spożycia. Gdy bakterie, wirusy czy inne obce czynniki pojawiają się w ustroju, organizm wykorzystuje białe krwinki i rozmaite związki, by się przed nimi chronić. Reakcja ta jest znana właśnie jako stan zapalny. Wywołuje go także stres oksydacyjny, czyli nadmiar substancji o charakterze utleniaczy (wolne rodniki) w stosunku do przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów. Polifenole występują w wielu produktach, nie tylko w warzywach i owocach, ale także nasionach roślin, czerwonym winie, piwie, herbacie czy właśnie kawie. W przemyśle spożywczym polifenole służą zwłaszcza zapobieganiu jełczenia tłuszczów. Stanowią bardzo złożony zbiór związków, bo należy do niego wiele podgrup, m.in. flawonoidy (do których należą m.in. flawonole, izoflawony, proantocyjanidyny, antocyjany), kwasy fenolowe, lignany i stylbeny.

Polifenole są tak różnorodne i liczne, że wciąż stanowią przedmiot badań. Niewiele wiadomo m.in. o tym, jak reagują z innymi cząsteczkami, np. białkami obecnymi w pożywieniu. Przyjrzeli się temu badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego we współpracy z kolegami z niemieckiego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Niezwykle obiecujące rezultaty swoich prac opisali na łamach „Journal of Agricultural and Food Chemistry”

Skutki picia kawy z mlekiem

Aby zbadać działanie połączeń polifenoli z białkami, naukowcy przyjrzeli się reakcjom zapalnym wytworzonym sztucznie w komórkach odpornościowych. Niektóre z nich potraktowano przy tym zmiennymi dawkami antyoksydantów, a działanie porównano z grupą kontrolną.

– W badaniu wykazaliśmy, że gdy polifenol reaguje z aminokwasem, wzmaga się działanie białych krwinek hamujące zapalenie. Łatwo sobie więc wyobrazić, że takie połączenie może mieć korzystny wpływ na stan zapalny również w organizmie ludzkim – mówi główna autorka badania prof. Marianne Nissen Lund z Wydziału Nauk o Żywności. W efekcie zaobserwowano, że komórki immunologiczne potraktowane kombinacją polifenoli z aminokwasami dwa razy efektywniej zwalczały stan zapalny niż te, które miały kontakt z samymi polifenolami. Szczególnie aktywne okazały się związki takie, jak kwas kawowy i kwas chlorogenowy. Już wcześniejsze prace wykazały, że polifenole wiążą się z białkami obecnymi w produktach mięsnych, mlecznych czy piwie. – Nasze wyniki pokazują, że reakcje między polifenolami i białkami zachodzą też w niektórych napojach kawowych z mlekiem, które analizowaliśmy. W rzeczywistości proces ten przebiega tak szybko, że trudno było mu zapobiec w przypadku jakiegokolwiek badanego do tej pory produktu – mów Marianne Nissen Lund.

– Mogę sobie wyobrazić, że podobnie dzieje się np. w daniu mięsnym z warzywami albo koktajlu smoothie, jeśli dodasz do nich nieco produktu białkowego, takiego, jak mleko albo jogurt – mówi Lund. Naukowcy muszą jednak znaleźć właściwe dawki polifenoli, aby w pełni wykorzystać ich prozdrowotne możliwości. – Ponieważ organizm człowieka nie wchłania takich ilości polifenoli, wielu naukowców prowadzi próby z ich kapsułkowaniem w strukturach białkowych, co ma zwiększyć ich przyswajalność. Ta strategia ma dodatkową zaletę wspomagania efektu przeciwzapalnego wywieranego przez polifenole – wyjaśnia badaczka.

Na razie więc możemy pozostać przy ilościach kawy i mleka, które stosujemy zwyczajowo. Być może okaże się, że proporcje tych składników w idealnym latte czy flat white są tymi najbardziej właściwymi.

Źródło: Coffee with milk may have an anti-inflammatory effect University of Copenhagen

