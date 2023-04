Kibice Enei Zastalu BC Zielona Góra dali z siebie wszystko. Do końca meczu wierzyli w zwycięstwo Cezary Konarski Jacek Katarzyński

W wielkanocną sobotę (8 kwietnia) wielu kibiców dotarło do zielonogórskiej hali CRS, by wspierać koszykarzy Enei Zastalu BC w pojedynku Energa Basket Ligi z BM Stalą Ostrów Wlkp. Fani zastalowców, jak zawsze byli wspaniali, do ostatnich minut meczu żywiołowo dopingowali swój zespół.