Kibice Falubazu są spragnieni sukcesów. Wykupili wszystkie bilety na Wielki Finał

„Wielki Finał Enea Falubaz Zielona Góra – ROW Rybnik obejrzymy w komplecie! Bilety na ostatni mecz sezonu 2023 wyprzedane. Do zobaczenia w niedzielę na stadionie” – ten komunikat zielonogórskiego klubu, opublikowany we wtorek 3 października na Facebooku, zaskoczył wielu kibiców. Świadczy o tym mnóstwo komentarzy, w których fani deklarują chęć odkupienia wejściówek na mecz.

Ogromne zainteresowanie finałem I-ligowych rozgrywek nie powinno jednak dziwić. Kibice Falubazu, którzy mają jeszcze w pamięci wielkie sukcesy żużlowców, są spragnieni kolejnych spektakularnych czynów zielonogórskiej drużyny. Z pewnością liczą na to, że awans do PGE Ekstraligi będzie ich zalążkiem i po trzech chudych latach (spadek z ekstraligi w 2021 roku i dwa kolejne sezony na jej zapleczu) pojawią się na horyzoncie sezony z wielkimi dokonaniami Falubazu.

23 września 1973 roku – to jedna z najważniejszych dat w historii zielonogórskiego żużla. Co wydarzyło się pół wieku temu? Zapraszamy na krótki powrót do przeszłości.

To jest jednak melodia przyszłości. Póki co, zielonogórzanie w niedzielę 8 października najpewniej awansują do PGE Ekstraligi, bo trudno sobie bowiem wyobrazić, by mogli roztrwonić przewagę wypracowaną w pierwszym finałowym meczu w Rybniku i w rewanżu – na własnym torze - przegrać z ROW-em różnicą większą niż dziesięć punktów. Przypomnijmy, że Falubaz pokonał ROW 50:40, a wcześniej wygrał wszystkie (18) mecze w sezonie. Rzecz jasna, że w sporcie przeróżne cuda się zdarzały, ale w przypadku rewanżowego meczu finałowego w I lidze żużlowej na przedziwne zbiegi okoliczności nie ma co liczyć. Dlatego niedzielne spotkanie powinno być formalnością. Początek rywalizacji o godz. 16.30. Kibice miejsca na stadionie będą mogli zajmować już dwie godziny wcześniej. Zielonogórski klub zapowiedział, że: „Początek finałowego widowiska zaplanowano na godz. 16.00. Warto już wtedy być na stadionie, aby móc wziąć udział w wyjątkowej prezentacji obu drużyn”.