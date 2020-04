Kibice żużla nie mogą doczekać się nowego sezonu. Ostatnio wyganiali epidemię koronaworusa rozwieszając na stadionie Falubazu Zielona Góra transparent wyrażający wiarę w to, że zaraza szybko minie. Zachęcamy Was do przypomnienia sobie, jak wspaniale wspieraliście zielonogórskich żużlowców w sezonie 2019. Obejrzyjcie galerię zdjęć. Może znajdziecie siebie na trybunach >>>>

Mariusz Kapała