Kibice z Lubuskiego zjechali do Pragi na Grand Prix. Był też Andrzej Huszcza

Polacy przyjeżdżający na Grand Prix Czech do Pragi to już tradycja. Nie inaczej było też w sobotę 1 czerwca, gdy turniej będący częścią cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza świata odbył się tu po raz trzydziesty.

Stadion praskiej Markety wypełniony był kompletem publiczności. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego regionu. Do stolicy Czech przyjechało wielu kibiców Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra. Z naszego regionu jest tu stosunkowo blisko. To trzy-cztery godziny jazdy.

- Przyjechałam tu z całą rodziną. To prezent na Dzień Dziecka – mówiła nam pani Małgorzata z Gorzowa, która w Pradze była z córką, synem i z mężem.

