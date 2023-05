Kibice Zastalu są wspaniali. W pięknym stylu podziękowali koszykarzom za sezon

Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zakończyli już sezon w Energa Basket Lidze. Byli o włos od awansu do fazy play off. Po trudnych rozgrywkach, podopieczni trenera Olivera Vidina otatecznie zajęli dziewiąte miejsce w tabeli, czyli tuż za ósemką drużyn, które grają w play off. W zielonogórskiej koszykówce ostatni raz do podobnej sytuacji doszło 12 lat temu, później zastalowcy mieli wspaniałą passę, zdobyli m.in. pięć tytułów mistrza Polski.