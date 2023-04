Kibice znakomicie wspierali koszykarzy Zastalu. Wiara na trybunach nie gasła |ZDJĘCIA Mariusz Kapała Cezary Konarski

Wiara kibiców Enei Zastalu BC Zielona Góra w to, że biało-zielonym uda się awansować do fazy play off Energa Basket Ligi nie gaśnie. Pokazali to podczas sobotniego (29 kwietnia) meczu w hali CRS, gdzie zielonogórzanie rywalizowali z mistrzem Polski Śląskiem Wrocław. Mecz nie poszedł jednak po myśli gospodarzy, zastalowcy przegrali 67:85.