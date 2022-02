Kiermasz w remizie w Raculi dla strażaka, który został przykuty do łóżka Urszula Baumann Mariusz Kapała

Łukasz Sroka to strażak - ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Raculi. W jednej chwili jego życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz walczy o powrót do zdrowia. Wspierają go druhowie. W niedzielę, 6 lutego zorganizowali kiermasz w remizie.