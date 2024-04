Kolejni nielegalni migranci zatrzymani pod Gubinem. Przewoził ich Litwin. Wpadli w ręce funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG

Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, a do czasu ich zakończenia, dwóch Afgańczyków umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a ostatniego objęto dozorem SG. Natomiast Litwini zostali zatrzymani za udzielenie pomocy nielegalnym migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo kierowca audi odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień.

