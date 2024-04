Dwóch Egipcjan zatrzymanych przez straż graniczną w Lubuskiem. Nielegalni migranci próbowali dostać się do Niemiec. Pomagał im Białorusin

W piątek (29 marca) funkcjonariusze z komendy Nadodrzańskiego Oddziału SG prowadząc czynności służbowe w powiecie krośnieńskim, na drodze prowadzącej do granicy z Niemcami zatrzymali do kontroli drogowej osobowego mercedesa, którym kierował 36-letni Białorusin.

Jak się okazało, kierowca próbował przemycić do Niemiec dwóch nielegalnych migrantów pochodzących z Egiptu. Egipcjanie nie posiadali żadnych dokumentów potwierdzających legalność ich pobytu w Polsce.

- Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że nielegalnie przekroczyli białorusko-polską granicę, aby znaleźć się w Polsce. Cudzoziemców zatrzymano za przekroczenie wbrew przepisom granicy z Białorusi do Polski oraz usiłowanie przekroczenia bez wymaganych dokumentów polsko-niemieckiej granicy — informuje por. SG Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Egipcjanie usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby. Ponadto cudzoziemcom wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu do kraju, w którym mają prawo pobytu.