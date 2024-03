Kontuzja żużlowca Falubazu. Piotr Pawlicki potrzebuje kilka tygodni odpoczynku

Piotr Pawlicki pod koniec zgrupowania Falubazu w Świnoujściu doznał kontuzji. Zawodnik przeszedł szczegółowe badania, które wykazały uraz mięśnia nogi. „Piter” niezwłocznie rozpoczął rehabilitację, która pomoże mu w powrocie do pełnej dyspozycji.

- Przygotowania zimą były intensywne ale niestety na koniec jeden z mięśni pechowo się uszkodził – powiedział Piotr Pawlicki. - Teraz potrzebuję kilka tygodni przerwy, żeby doprowadzić go do pełnej sprawności. Nie ma powodów do zmartwień, pod koniec marca dołączę do drużyny. Czeka mnie krótka rekonwalescencja i za chwilę nie będzie śladu po urazie.