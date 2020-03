Koronawirus na świecie. Wielka Brytania zaostrza kurs – wprowadza jednak restrykcje. Rząd przedstawił projekt specjalnej ustawy

W Wielkiej Brytanii codziennie będą odbywać się rządowe konferencje prasowe, dzięki którym obywatele Wielkiej Brytanii dowiedzą się o nowych ustaleniach w sprawie koronawirusa oraz o planach władz na powstrzymanie pandemii.

W poniedziałek podczas konferencji premier Boris Johnson oświadczył:

Wygląda na to, że zbliżamy się teraz do szybkiego wzrostu na krzywej zachorowań i bez drastycznych działań, ich liczba może się podwajać co pięć lub sześć dni. (…) To, co dziś ogłaszamy, jest bardzo istotną zmianą takiego sposobu życia, jakie chcielibyśmy prowadzić, nie pamiętam niczego podobnego w moim życiu.