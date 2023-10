Obrotowa scena, nowe sztuki, także dla... dorosłych, czyli Teatr Lalek działa pełną parą

Różne konwencje sztuk lalkowych

Piątą sztukę wyreżyserował Michał Wnuk „Przygody Don Kichota”, można ją było zobaczyć podczas oficjalnego otwarcia Teatru Lalek. - No i liczymy na kolejne sztuki. Liczymy na wsparcie ministerstwa kultury, naszego organizatora – urzędu marszałkowskiego oraz urzędu miasta. To na tych trzech filarach powinna stanąć konstrukcja ochrony Teatru Lalek - mówi dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski. - Repertuar będzie budowany autonomicznie, niezależnie od repertuaru na dużej scenie Lubuskiego Teatru. Każdy kolejny spektakl będzie realizowany w innej konwencji teatru lalek. Żebyśmy mogli dyskretnie edukować i wychowywać przyszłego widza, to dzieci muszą mieć możliwość poznania tych różnych konwencji. Niespodzianką będzie spektakl dla dorosłych "Wiśniowy Sade". Autor adaptacji Czechow - ski! - Przygotowałem scenariusz na podstawie powiastek filozoficznych Markiza de Sade - przyznaje dyrektor teatru.

Halina Lubicz dała początek Teatrowi Lalek

Teatr Lalkowy wypełnił lukę na kulturalnej mapie. Ale nie było to proste...

Dyrektor Czechowski mówi, że to było 16 lat walki o to, żebyśmy mieli Teatr Lalek z prawdziwego zdarzenia. No i mamy wreszcie nowy budynek. Przypomnę, że w 1962 roku pani Halina Lubicz w moim obecnym gabinecie podczas rozmowy z dyrektorem teatru zaproponowała, żeby założono scenę lalkową. Dyrektor się zgodził. Wtedy był taki zaczyn Teatru Lalek. To ruszyło. Honor należy się zatem pani Halinie Lubicz. Przez te lata teatr miał scenę lalkową, miał oddzielny zespół, złożony z aktorów lalkarzy. Grał regularny, autonomiczny repertuar, ale nigdy nie miał swojego budynku. Scena była to tu, to tam. Wylądowała gdzieś w wynajętym budynku przy ulicy Wyspiańskiego. A potem w latach 80. ubiegłego wieku któryś z dyrektorów rozwiązał scenę lalkową. I już nigdy do niej nie wrócono.