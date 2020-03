Koronawirus w Lubuskiem. Ruszyła weryfikacja i badanie ludzi w namiotach przed szpitalem

Od wtorku 17 marca zmienią się zasady wejścia do zielonogórskiego szpitala. Każdy, kto będzie chciał dostać się na jego teren, będzie musiał przejść specjalne badania i weryfikację.

Koronawirus w Lubuskiem. Ograniczony dostęp do szpitala w Zielonej Górze Wzorem innych urzędów i instytucji, ograniczamy dostęp do budynku administracji naszego szpitala. Drzwi główne są nieczynne. Dostęp, po użyciu dzwonka możliwy tylko dla uprawnionych osób (pracowników). Do dyspozycji pracowników szpitala będzie wyłącznie okienko Kancelarii w pok. 108. Tu można zostawić, odebrać korespondencję, przesyłki, paczki, listy itp.

Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Ważne! Osoby niepełnosprawne, interesanci do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej czy kasy szpitalnej korzystają z wejścia bocznego od strony parkingu.

Pozostałe osoby proszone są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z poszczególnymi działami administracyjnymi - czytamy na facebookowym profilu szpitala. WAŻNE

Koronawirus w Lubuskiem. Zmienione zasady ruchu Każda osoba, która z różnych względów będzie chciała wejść np. do głównego gmachu przy ul. Wazów, będzie weryfikowana

i badana w specjalnie przeznaczonych do tego namiotach, które postawili zielonogórscy strażacy. Dotyczy to także osób zgłaszających się na SOR. Zostaną również zmienione zasady ruchu przy. ul. Wazów.

Koronawirus w Lubuskiem. Podziękowania od marszałek Kochani! Pracujecie w szpitalach i służbach, które nie mogą zostać w domu. To od Was zależy teraz wszystko! Chcę Was zapewnić, że w tej walce możecie na mnie liczyć. Słucham Was i działam natychmiast. Możecie być pewni mojego wsparcia.

Dziękuję Wam z całego serca również w imieniu Lubuszan za niesamowite zaangażowanie i wielką mobilizację. Jesteście bohaterami, których nie możemy nawet po ludzku przytulić w akcie wdzięczności, bo wiemy, że procedury są dziś znacznie ważniejsze od naszych naturalnych odruchów i gestów.

To wielki czas próby. Tylko nasza solidarność i wspólna troska o zdrowie i życie najbliższych zatrzyma pandemię. Dziękuję Wam, jesteśmy z Wami.

Z wyrazami wdzięczności,

Ela Polak

