Koszmar w Przemkowie na Dolnym Śląsku. Rodzice katowali swoich synów. 11-tygodniowy chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala

40-letni Marcin G. oraz 34-letnia Monika M. w środę (6 marca) usłyszeli zarzuty znęcania się nad swoimi dwoma synami.

29 lutego 11-miesięczny chłopiec w stanie ciężkim trafił na oddział do zielonogórskiego szpitala. O obrażeniach dziecka lekarze zawiadomili prokuraturę.

- Lekarze ustalili, że obrażenia koncentrują się w okolicy kości głowy dziecka oraz klatki piersiowej. Stan chłopca jest ciężki, a lekarze nie wypowiadają się co do rokowań – informuje Katarzyna Kasperczak, prokurator rejonowy w Głogowie.

Prokuratura ustaliła, że 40-letni Marcin G. oraz 34-letnia Monika M. mieli znęcać się także nad swoim drugim 2-letnim dzieckiem.

- Zarówno matce jak i ojcu zostały postawione zarzuty znęcania się nad starszym synem, które miało polegać na tym, że w okresie około dwóch lat, czyli praktycznie od urodzenia, mieli go szarpać, bić rękoma, uderzać pięściami po głowie i plecach, kopać w okolice tułowia i wyzywać – informuje prokurator Katarzyna Kasperczak. - W tym przypadku usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.