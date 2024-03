Pięciolatkowi wypadła żuchwa. Lekarze z Zielonej Góry odmówili pomocy. Po kilku godzinach chłopiec trafił do szpitala w Poznaniu

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w jednym z domów w Gubinie. Kiedy pięcioletni Filip bawił się ze swoją jedenastoletnią siostrą, poślizgnął się i spadł ze schodów, doznając urazu głowy. Poza stłuczeniami, dziecku wypadła żuchwa. Jego mama zadzwoniła na 112 i niedługo później chłopiec był już w drodze do oddalonej o 60 km Zielonej Góry. Jako pierwszy sprawę tę opisał Polsat News.

Chłopiec miał problemu z oddychaniem

W Zielonej Górze okazało się, że lekarze Szpitala Uniwersyteckiego nie podejmą się próby nastawienia chłopcu żuchwy. Jak opisuje Polsat News, chłopiec miał przez to problemy z oddychaniem - dusił się i ślinił. W zielonogórskim szpitalu matka chłopca miała usłyszeć, że dziecko musi trafić do innej kliniki, a na miejsce mają go zawieźć sami. Ostatecznie jednak po kilku godzinach, pięciolatek karetką trafił do poznańskiego szpitala zlokalizowanego przy ulicy Przybyszewskiego - placówka jest oddalona od stolicy woj. lubuskiego o blisko 150 km.