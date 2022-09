Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra pokonali mistrza Czech. Teraz pora na starcie z mistrzem Polski Śląskiem Wrocław

Pożyteczny sprawdzian w Czechach

Mecz z czeskim Nymburkiem to kolejny z serii sparingów, które są zaplanowane w kalendarzu zielonogórskiej drużyny na dwa tygodnie przed inauguracją Energa Basket Ligi. Zielonogórzanie rozegrali dobre spotkanie i wygrali różnicą siedmiu punktów (85:78). – Dobry mecz, szkoda, że nie było kontuzjowanego Kareema Brewtona, ale reszta zawodników grała. Wykonaliśmy to, co chcieliśmy i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Teraz tylko kontynuacja pracy. Zagraliśmy na dobrym poziomie i w ataku i w obronie – oceniał swój zespół trener zielonogórzan Oliver Vidin.

Zastal moment przestoju miał tylko w drugiej kwarcie, którą przegrał 14:29. W pozostałych „biało-zieloni” wyraźnie dominowali.