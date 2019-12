Kraksa w Zielonej Górze. Kobieta w ciąży zabrana do szpitala [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 grudnia, na ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Kierująca peugeotem wjechała pod prawidłowo jadącą toyotę. Kierowca toyoty jechał ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bohaterów Westerplatte. Z Placu Powstańców Wielkopolskich wyjeżdżał peugeot. Kierująca zrobiła to jednak tak nieostrożnie, że wjechała prosto pod toyotę. Kierujący toyotą robił co tylko mógł, żeby uniknąć zderzenia, ale nie udało mu się. Na zdarzenie najechali policjanci. Na miejsce została również wezwana ekipa karetki pogotowia ratunkowego. Kierująca peugeotem została przewieziona do szpitala na badania. Kobieta jest w ciąży. Samochody uczestniczące w zdarzeniu stoją na przystanku autobusowym. Na ulicy nie ma utrudnień w ruchu. Zobacz też: Pijany i naćpany kierowca motoroweru zatrzymany przez grupę policyjną SPEED

poscigi.pl