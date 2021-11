Który żużlowy klub zyska najwięcej, a który straci na sile w sezonie 2022? Cezary Konarski

Zielonogórzanin Patryk Dudek i ścigający się ostatnio w Unii Leszno Emil Sajfutdionow to najgłośniejsze nazwiska żużlowców, którzy po minionym sezonie zdecydowali się na zmianę barw klubowych. Ich przejście do Apatora Toruń to niezaprzeczalnie największe hity okresu transferowego. Niewykluczone, że bardzo dobry ruch wykonała też Stal Gorzów.