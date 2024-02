Zielona Góra. Najciekawsze alternatywy dla treningu siłowego. Sprawdź, czy znasz te ciekawe miejsca na sportowej mapie miasta

Zielonogórzanie dalej wytrwale realizują noworoczne postanowienia. Rozpoczął się luty, a lokalne siłownie wciąż są oblężone i cieszą się tłumami. To dobry znak, bo choć na początku roku zazwyczaj zaczynamy ćwiczyć i zdrowiej się odżywiać to statystyka wskazuje, że tylko 8 proc. osób potrafi wytrwać w noworocznych postanowieniach, a aż 80 proc. osób rezygnuje z nich do końca lutego.