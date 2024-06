Lubuskie miasto znów będzie sparaliżowane. Powróci ruch wahadłowy przy moście w Krośnie Odrzańskim. Szykujmy się na koszmarne korki...

Wkrótce lubuskie miasto nad Odrą znów zostanie sparaliżowane. Planowane jest ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego przy moście w Krośnie Odrzańskim. To znów oznacza koszmarne korki... Na jak długo?

Bardzo niewiele trzeba, aby w Krośnie Odrzańskim powstały duże korki. Droga krajowa nr 29 i most na Odrze to jedyna przeprawa przez rzekę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Przez to natężenie ruchu w stolicy powiatu krośnieńskiego jest bardzo duże. Według ostatnich pomiarów przez Krosno Odrzańskie średnio na dobę przejeżdża prawie 15 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Wystarczą więc drobne remonty na "krajówce" w Krośnie i mamy potężny zator...

Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego i kierowcy przekonali się o tym najdotkliwiej podczas inwestycji związanej z podniesieniem i remontem zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim. Po przerzuceniu ruchu na przeprawę tymczasową przez długi czas przy wjeździe na most po obu stronach obowiązywał ruch wahadłowy. Co chwilę korkowała się ulica Chrobrego oraz rondo, przez co zatory powstawały m.in. na ulicy Poznańskiej czy Wakacyjnej. Po drugiej stronie korki sięgały do Połupina. Przejazd przez miasto zajmował czasami ponad godzinę.

Wahadło usunięte, ale powróci?

Pod koniec zeszłego roku ruch wahadłowy przy moście w Krośnie Odrzańskim został zniesiony i przejazd przez Krosno Odrzańskie, choć niezbyt komfortowy przez krzywe, betonowe płyty przy przeprawie nad Odrą, to jest "znośny". Przez kilka miesięcy mieszkańcy miasta i kierowcy przez nie przejeżdżający mieli względny spokój. To się jednak zmieni...

- Otrzymaliśmy niedawno informację z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, że na przełomie czerwca i lipca ma powrócić ruch wahadłowy — mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego, Grzegorz Garczyński. - Niestety, jest to nieuniknione. Krośnieńscy urzędnicy informują, że ruch wahadłowy ma obowiązywać od dwóch do czterech miesięcy. Dokładne terminy nie są znane, ale wiele wskazuje na to, że utrudnienia będą występowały w Krośnie Odrzańskim do zakończenia inwestycji związanej z podniesieniem i remontem mostu, a także budową ronda.

Ile potrwa remont mostu?

- Według aktualnych założeń przełożenie ruchu na odrestaurowany i podniesiony most jest planowane latem tego roku - informuje rzecznik prasowy Wód Polskich, Jarosław Garbacz. - Musi to zostać poprzedzone wykonaniem prób obciążeniowych oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie przeprawy. CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Remont mostu w Krośnie Odrzańskim. Jak długo jeszcze potrwa?

