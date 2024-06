Ponad 300 rowerzystów wzięło udział w wyścigu Kaczmarek Electric MTB w Krośnie Odrzańskim

Organizacja rajdu rowerowego w Krośnie Odrzańskim

W przygotowanie, a także nadzorowanie rajdu rowerowego Kaczmarek Electric MTB w Krośnie Odrzańskim zaangażowanych jest mnóstwo osób. Wszystkich wymienia OSiR Krosno Odrzańskie:

"W przygotowanie tras i całej imprezy zaangażowanych jest bardzo wiele osób. Trasa w swojej znakomitej większości przebiega przez tereny Nadleśnictwa Bytnica, które od początku naszej współpracy aktywnie wspiera nas w wytyczaniu, oczyszczaniu, a także nieodpłatnym udostępnianiu swoich pięknych obszarów. Swoje serce i nieocenioną pomoc świadczą również nasi Przyjaciele z K.O. Team Krosno Odrzańskie, objeżdżający trasy, ale i pomagający nam doprowadzić je do "jezdności", Dowództwo i Żołnierze 5 Kresowego batalionu saperów, którzy poprzez zabezpieczanie tras i pomoc zawodniczkom oraz zawodnikom stali się symbolem krośnieńskiego etapu. To ważne zwłaszcza w obecnej sytuacji. To również dowód na to, że mając takie siły zbrojne możemy czuć się bezpieczni. Wytyczanie i objazd tras możliwy był dzięki życzliwości krośnieńskiej firmy wypożyczającej quady - Panda Quad.

Serdecznie dziękujemy również Władzom Samorządowym - Powiatu i Gminy, Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Komunalnemu i Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Służbom Mundurowym - Policji, Straży Miejskiej, Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnowa, Oddziałowi Wojskowemu PTTK, Firmom, Przedsiębiorstwom oraz Bike & Run Promotion, Sołectwom i Osobom, które wsparły nas w organizacji!"