Lubuskie. Zgłoś książkę do Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie jednego egzemplarza do siedziby organizatora – Związku Literatów Polskich, al. Wojska Polskiego 69, 65-077 Zielona Góra z dopiskiem „Konkurs Literacki ZLP” lub jego dostarczenie do sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 69.